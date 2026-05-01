عمرو سلامة ينتقد تصوير جنازات وعزاءات الشخصيات العامة

انتقد المخرج عمرو سلامة تصوير العزاءات والجنازات، للشخصيات العامة والمشاهير.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "التصوير في العزاء والجنازة سلوكٌ غير أخلاقي، وغير مرحب به".

وكان قد أثار المخرج عمرو سلامة حالة من الجدل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه تفسيرًا لآية «من شر حاسد إذا حسد».

وأوضح سلامة في منشوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن المقصود بالآية هو “شر الحاسد نفسه”، أي الأذى الذي قد يصدر عن الشخص الحاسد بشكل مباشر، وليس الحسد كقوة خفية أو ميتافيزيقية قد تؤذي الآخرين بطرق غير ملموسة.

وأضاف أن صياغة الآية جاءت بذكر “الحاسد” وليس “الحسد”، معتبرًا أن ذلك يحمل دلالة واضحة على أن مصدر الشر هو الفعل الإنساني، وليس قوة غيبية مستقلة.



