هيفاء وهبي تعود للساحة المصرية بعد إنهاء أزمتها مع الموسيقيين

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لفتح صفحة جديدة في مشوارها الفني داخل مصر، بعد الإعلان رسمياً عن انتهاء الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين نقابة المهن الموسيقية، في خطوة تمهّد لعودتها إلى إحياء الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وكشف تامر عبد المنعم، مدير أعمال الفنانة في تصريحات إعلامية، أن الأزمة التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية تم حلّها بشكل نهائي، مؤكداً أن هيفاء باتت قادرة على ممارسة نشاطها الفني داخل مصر دون أي عوائق قانونية أو تنظيمية، بعد إزالة جميع العقبات التي كانت تحول دون مشاركتها في الحفلات.

وأوضح أن الفنانة بدأت بالفعل في التحضير لعودتها، حيث وقّعت على عدد من الحفلات التي من المنتظر الإعلان عنها قريباً، في إطار خطة مدروسة لإعادة حضورها تدريجياً إلى الساحة الغنائية المصرية، التي تُعد من أهم المحطات في مسيرتها.

وبحسب مصادر مقربة، تعمل هيفاء وهبي حالياً على وضع تصور لمرحلة فنية جديدة، تتضمن نشاطاً مكثفاً يشمل حفلات داخل مصر وخارجها، إلى جانب مشاريع موسيقية تسعى من خلالها إلى استعادة تواصلها مع جمهورها بعد فترة من التراجع النسبي في الظهور.

وأكدت المصادر أن الفنانة قررت طي صفحة الخلافات السابقة بشكل كامل، والتركيز على مستقبلها الفني، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل وتعويض فترة الغياب، عبر تقديم أعمال جديدة وحفلات تعكس تطورها الفني.

من جانبه، أعلن المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة، انتهاء الأزمة بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه تم إلغاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي كانت مفروضة، وهو ما فتح الباب أمام عودة هيفاء إلى نشاطها الطبيعي داخل مصر.

وأضاف أن الجمهور سيكون على موعد قريب مع أولى حفلاتها، والتي من المتوقع أن تُقام خلال شهر مايو، في بداية مرحلة جديدة تسعى خلالها الفنانة إلى استعادة مكانتها على الساحة الغنائية.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب بين جمهور هيفاء وهبي، الذي ينتظر عودتها إلى الحفلات الحية، في وقت تسعى فيه الفنانة إلى إعادة تثبيت حضورها بقوة، مستفيدة من شعبيتها الواسعة وخبرتها الطويلة في عالم الفن.