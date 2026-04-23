عمرو سلامة يثير الجدل بتفسيره لآية «من شر حاسد إذا حسد» ويشعل نقاشًا واسعًا على السوشيال ميديا

أثار المخرج عمرو سلامة حالة من الجدل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه تفسيرًا لآية «من شر حاسد إذا حسد».

وأوضح سلامة في منشوره عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن المقصود بالآية هو “شر الحاسد نفسه”، أي الأذى الذي قد يصدر عن الشخص الحاسد بشكل مباشر، وليس الحسد كقوة خفية أو ميتافيزيقية قد تؤذي الآخرين بطرق غير ملموسة.

وأضاف أن صياغة الآية جاءت بذكر “الحاسد” وليس “الحسد”، معتبرًا أن ذلك يحمل دلالة واضحة على أن مصدر الشر هو الفعل الإنساني، وليس قوة غيبية مستقلة.

وأثار هذا الطرح تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لرؤيته، وآخرين اعتبروا تفسيره مثيرًا للجدل ولا يتوافق مع التفسيرات الدينية المتعارف عليها، لتتصدر تعليقاته النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي.