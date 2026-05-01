محمد الصاوي: سعيد بتكريمي في المركز الكاثوليكي وفخور بمشواري الفني

أعرب الفنان محمد الصاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي، مؤكدًا أن هذا النوع من التقدير يحمل قيمة خاصة لأي فنان، خاصة عندما يأتي وهو لا يزال على قيد الحياة ويواصل تقديم أعماله الفنية.

وقال الصاوي لـ "صدى البلد": "الحمد لله، سعيد جدًا بالتكريم، والحمد لله إن الواحد بيتكرم وهو عايش، ودي حاجة مهمة جدًا لأي فنان، لأنها بتخليه يحس بقيمة اللي قدمه وبمسيرة عمره".

وأضاف أن هذا التكريم يمثل له لحظة فخر كبيرة، خاصة أنه جاء تقديرًا لمجمل أعماله الفنية التي قدمها على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه يعتز بكل عمل شارك فيه سواء على خشبة المسرح أو في السينما والتلفزيون.

وحرص الصاوي على توجيه الشكر إلى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به في دعم الفن والفنانين، إلى جانب الحفاظ على استمرارية مهرجان المركز الكاثوليكي كأحد أعرق المهرجانات الفنية في مصر.

وقال: "بشكر الأب بطرس دانيال جدًا، وبشكر مهرجان المركز الكاثوليكي العريق، لأنه دايمًا بيقدر الفن الحقيقي وبيكرم الفنانين اللي لهم بصمة".

وأكد الصاوي أن مثل هذه المهرجانات تساهم في تعزيز قيمة الفن الهادف، وتشجع الفنانين على تقديم المزيد من الأعمال التي تحترم عقل الجمهور وتعبر عن قضاياه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أنه سيواصل العمل والاجتهاد لتقديم أعمال تليق بتاريخه الفني، معربًا عن أمله في أن يظل عند حسن ظن جمهوره دائمًا.