التضامن تسدد المصروفات الدراسية لـ37 ألف طالب بـ13 جامعة حكومية بتكلفة 55 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم شامل لعدد 37321 طالب وطالبة في 13 جامعة حكومية من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وغير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

وذلك في إطار الحرص على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

بلغت التكلفة الإجمالية لسداد المصروفات الدراسية في العام الجامعي 2025 - 2026 ما يزيد على 55 مليون جنيه.

وستقوم الوزارة باستكمال إجراءات سداد باقي المصروفات الدراسية للطلاب في الجامعات الأخرى، وذلك عقب إرسال كافة المستندات وكشوف الطلاب من أبناء أسر تكافل وكرامة وذوي الإعاقة والمتعثرين عن السداد.

يهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب، فضلًا عن تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

تقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.

