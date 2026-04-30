شملت عددًا من رؤساء شركات البترول والتعدين.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات جديدة شملت عدداً من رؤساء شركات البترول والتعدين، وذلك في إطار دعم المواقع القيادية بكفاءات متميزة، وضخ دماء جديدة ، وتعزيز مشاركة الكفاءات الشابة المتميزة من السيدات في مواقع القيادة ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة .

تعيين الجيولوجي رضا محمد علي علي سليم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية على أن يقوم بالتسليم والتسلم مع المهندس أمجد غنيم حتى 15 / 5 /2026.

سيرته الذاتية

حصل الجيولوجي رضا محمد علي علي سليم - على بكالوريوس العلوم في عام 1997 وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كجيولوجى بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في عام 2001 ، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام متابعة الشركات بالهيئة في عام 2020 ، ثم شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في عام 2021 وتولى بعد ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة في عام 2024 .

وتعيين السيد ناصر إبراهيم نصر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتي فوسفات مصر والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة على أن يقوم بالتسليم والتسلم مع المهندس محمد عبد العظيم

السيرة الذاتية

حصل المهندس ناصر إبراهيم نصر شاهين - على بكالوريوس هندسة في عام 1996 ، وبدأ مسيرته المهنية داخل القطاع كأخصائي بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في عام 1998 ، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام الشئون الهندسية بالهيئة في عام 2018 ، ثم شغل وظيفة مدير عام التراخيص والتفتيش بالهيئة في عام 2021 ، وتولى بعد ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية في عام 2022 .

وأصدر الوزير قرار بتعيين هبه الله محمد عبد القادر على حسن رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للبترول

سيرتها الذاتية:

حصلت هبه الله محمد عبد القادر على حسن - على بكالوريوس فنون تطبيقية من جامعة حلوان في عام 2000 ، وبدأت مسيرتها المهنية داخل القطاع كأخصائي بالهيئة المصرية العامة للبترول في عام 2004 ، وتدرجت في المناصب داخل القطاع حتى أصبحت مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول في عام 2020 ، ثم شغلت وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضوا بالمجلس التفيذي بالهيئة في عام 2023 ، وتولت بعد ذلك منصب مساعد رئيس الشركة للتسويق بالشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم) .

وأصدر قرار بتعيين المهندسة ريهام محمد على عبد الفتاح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة السويس لمشتقات الميثانول

سيرتها الذاتية

حصلت المهندسة ريهام محمد على عبد الفتاح - على بكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة في عام 2004 ، كما حصلت على ماجستير إدارة أعمال من الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني ESLSCA في عام 2019 ، وبدأت مسيرتها المهنية داخل القطاع كمهندس بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) في عام 2005 ، وتدرجت في المناصب داخل القطاع حتى أصبحت مدير عام مساعد البتروكيماويات الأساسية بالشركة في عام 2019 وتولت بعد ذلك منصب معاون نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات الغاز وتنمية الأعمال بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس) في عام 2024.