قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرب على إيران.. ترامب يربط النهاية بمنع السلاح النووي
القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-5-2026 والقنوات الناقلة
أذكار الصباح.. رددها الآن تكن في معية الله حتى تمسي
بدء صرف معاشات مايو لـ 11.5 مليون مستحق.. اليوم
تقارير: ترامب يتجه لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إيران
اتهامات لزيلينسكي وزوجته في قضايا فساد وتمويل الحرب
إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس
بعد الاستيلاء على أموال المواطنين.. كيف أسقطت الداخلية عصابة الطرود الوهمية؟
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة تصل لـ 36 درجة
شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين
يتمتع بحالة جيدة.. إيران تنفي شائعات حول صحة المرشد الأعلى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحرب على إيران.. ترامب يربط النهاية بمنع السلاح النووي

فرناس حفظي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “الشرط الوحيد” الذي يراه ضرورياً لإنهاء الحرب على إيران، وذلك خلال مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الإخبارية المحافظة، نُشرت الخميس.


وقال ترامب إن الولايات المتحدة “وجهت ضربة قاصمة للجيش الإيراني وقيادته”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إنهاء الصراع بشكل نهائي لن يتحقق إلا عبر منع طهران من امتلاك سلاح نووي بصورة كاملة ودائمة.


وأضاف: “لقد انتصرنا بالفعل، لكنني أريد أن يكون النصر أكبر. دمرنا أسطولهم البحري وقواتهم الجوية وكل شيء لديهم. إذا نظرتم إلى معداتهم المضادة للطائرات والرادارات وقيادتهم، فقد تم تدميرها بالكامل”.


ووصف إيران بأنها “منهكة بشدة عسكرياً واقتصادياً”، مؤكداً أن فرض ضمانات صارمة بشأن برنامجها النووي هو الطريق الوحيد لتحقيق نتيجة مستقرة وطويلة الأمد.


وتابع الرئيس ترامب أن قدرة إيران على التعافي من الخسائر التي تعرضت لها “تراجعت بشكل كبير”، قائلاً: “إذا انسحبنا الآن فسيستغرق الأمر منهم 20 عاماً لإعادة البناء، إن استطاعوا ذلك أصلاً”.


ورغم ذلك، أكد أن المكاسب العسكرية وحدها لا تكفي، مضيفاً: “يجب أن نضمن ألا يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً”.


كما أعرب عن قناعته بأن إيران قد تستخدم السلاح النووي إذا حصلت عليه، قائلاً: “أنا أعرفهم جيداً، وسيستخدمونه، ولن نمنحهم هذه الفرصة”.


وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى أن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة، معتبراً أن “اقتصادهم ينهار حالياً والتضخم يقترب من 100%”، لافتاً إلى أن العقوبات والحصار المفروضين عليها أثّرا بشكل كبير على قدرتها على تصدير النفط.


وأضاف أن ردود الفعل الدولية تجاه العمليات العسكرية “كانت داعمة بشكل عام”، مع انتقاد بعض حلفاء الولايات المتحدة، وخاصة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم اتخاذ مواقف أكثر تشدداً.


واختتم تصريحاته بالقول: “أعتقد أن ما أفعله يحظى بشعبية كبيرة، والعالم يشكرني لأنه كان ينبغي على آخرين القيام بذلك من قبل”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة سلاح نووي

