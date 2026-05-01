اقتصاد

في عيد العمال.. بنوك مصر تعزز الاستدامة عبر تطوير الكوادر ودعم سوق العمل

أحمد عبد القوى

يأتي احتفال القطاع المصرفي بعيد العمال هذا العام في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة وتطورات رقمية متلاحقة، تضع رأس المال البشري في صدارة أولويات العمل المؤسسي. 

ويُنظر إلى العامل داخل المنظومة المصرفية باعتباره أحد أهم عناصر الاستدامة، ليس فقط من منظور اجتماعي، ولكن باعتباره ركيزة مباشرة لاستقرار الأداء وتعزيز القدرة التنافسية.

وتعتمد البنوك في هذا الإطار على سياسات موارد بشرية ترتكز على هياكل أجور واضحة ترتبط بالإنتاجية وتقييم الأداء، إلى جانب نظم حوافز دورية تعزز ثقافة الكفاءة والانضباط المهني.

 كما يتم تنفيذ خطط تدريب سنوية تغطي مجالات العمل المصرفي المختلفة، مع تركيز متزايد على المهارات الرقمية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التطوير المستمر.

وطبقا لمعلومات مدققة صادرة عن عدد من البنوك فيمثل تأهيل الكوادر الشابة أحد المحاور الرئيسية في خطط القطاع، من خلال برامج تدريب للخريجين والتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الحديثة.

 ويسهم التوسع في الخدمات الرقمية والشمول المالي في خلق فرص عمل مباشرة داخل القطاع، إلى جانب فرص غير مباشرة عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الإنتاجية.

ويجري تنفيذ خطط التحول الرقمي وفق مسارات تدريجية تراعي إعادة تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات والحفاظ على الاستقرار الوظيفي. ويشمل ذلك تدريب الموظفين على تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يعزز جاهزية القطاع لمواكبة التحولات العالمية في الصناعة المالية.

كما يشهد القطاع المصرفي توسعًا في سياسات تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص، مع زيادة تمثيلها في المناصب الإدارية والقيادية، في إطار توجه أوسع لترسيخ مبادئ الحوكمة والتنوع المؤسسي.

ويمتد دور البنوك إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا التوجه العام إدراكًا متزايدًا داخل القطاع المصرفي بأن الاستدامة تبدأ من الاستثمار في الإنسان، وأن تطوير بيئة عمل مستقرة ومحفزة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار النمو وتعزيز مساهمة البنوك في دعم الاقتصاد المصري.

