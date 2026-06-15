نتنياهو يكسر الصمت : إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً ما دمت في السلطة

بعد نحو يوم من الغياب عن المشهد الإعلامي وسط تصاعد الجدل بشأن التفاهمات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، مؤتمراً صحفياً في القدس، هو الأول له منذ مارس الماضي، متعهداً بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي "بالاتفاق أو من دونه".

وافتتح نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن إيران "لن تمتلك أسلحة نووية، لا اليوم ولا غداً"، مضيفاً: "ما دمت رئيساً لوزراء إسرائيل، فلن يحدث ذلك".

وجاء المؤتمر في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل للتفاهمات التي يجري بلورتها بين واشنطن وطهران، والتي من المتوقع أن تُتوَّج بتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة تمهيداً لمرحلة جديدة من المفاوضات.

وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي أربعة مطالب رئيسية ترى إسرائيل ضرورة تحقيقها في أي اتفاق مع إيران، تشمل إزالة مخزون اليورانيوم المخصب، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. إلا أن هذه المطالب، بحسب تقارير إسرائيلية، لا تبدو مطروحة ضمن التفاهمات الحالية.

وتنظر دوائر سياسية وأمنية إسرائيلية إلى الاتفاق المرتقب باعتباره تنازلاً أمريكياً عن أهداف كانت مطروحة في بداية المفاوضات، مقابل التوصل إلى تفاهمات تسمح بإعادة فتح الملاحة عبر مضيق هرمز واستكمال المسار التفاوضي بين الجانبين.

وكان نتنياهو قد شدد في وقت سابق على أن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم المنتظرة، مؤكداً تمسك حكومته بمطالبها الأمنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ والدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة.

ويأتي المؤتمر أيضاً في ظل تزايد التوتر بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه خلال الأيام الأخيرة انتقادات علنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، معرباً عن عدم رضاه عن بعض التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، ومؤكداً دعمه للمسار الدبلوماسي مع طهران.

ومن المنتظر أن تشكل تصريحات نتنياهو مؤشراً مهماً على طبيعة الموقف الإسرائيلي من الاتفاق المرتقب، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والعسكرية تفاصيل التفاهمات التي يُتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.