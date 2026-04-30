طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

يعد الجيلي بالفواكه من أشهر الحلويات الخفيفة والمنعشة التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في فصل الصيف، لما يتميز به من مذاق رائع وشكل جذاب وسهولة في التحضير.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة لتحضير جيلي بالفواكه بطريقة بسيطة وخطوات سريعة، تعتمد على الفواكه الطازجة مع الجيلي بنكهات مختلفة.

طريقة عمل جيلي بالفواكه

مكونات طريقة عمل جيلي بالفواكه:

فواكه مشكلة مقطعة حسب الرغبة (موز، تفاح، فراولة، كيوي، عنب).

2 عبوة جيلي بنكهة الفراولة أو أي نكهة مفضلة.

2 كوب ماء ساخن.

2 كوب ماء بارد.

طريقة عمل جيلي بالفواكه خطوة بخطوة:

- لتجهيز الفواكه : يتم غسل الفواكه جيدًا، ثم تقطيعها إلى مكعبات أو شرائح متوسطة الحجم، وترص داخل قالب الجيلي أو قالب الكيك.

- لتحضير خليط الجيلي: في وعاء عميق، تفرغ عبوات الجيلي ثم يضاف إليها الماء الساخن مع التقليب المستمر حتى يذوب تمامًا.

- إضافة الماء البارد: بعد ذوبان الجيلي، يضاف الماء البارد ويقلب الخليط جيدًا.

ـ صب الخليط فوق الفواكه: يصب خليط الجيلي داخل القالب فوق الفواكه حتى يغطيها بالكامل.

- التبريد : يوضع القالب في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك الجيلي تمامًا.

- التقديم: لقلب الجيلي بسهولة، يوضع القالب في ماء دافئ لثوانٍ معدودة ثم يقلب في طبق التقديم.

نصائح لنجاح جيلي الفواكه

ـ يفضل استخدام فواكه طازجة غير كثيرة الماء.

ـ يمكن تنسيق ألوان الفواكه للحصول على شكل جذاب.

ـ تجنب استخدام الأناناس الطازج أو الكيوي بكميات كبيرة لأنه قد يؤثر على تماسك الجيلي.

ـ يمكن استخدام أكثر من نكهة جيلي لنتيجة مميزة.

فوائد الجيلي بالفواكه

يمنح الجيلي بالفواكه الجسم الانتعاش والترطيب، كما يوفر الفيتامينات الموجودة في الفواكه، ويعد خيارًا مناسبًا للتحلية الخفيفة مقارنة ببعض الحلويات الثقيلة.