مهلة أخيرة لسداد فواتير المياه بالوادي الجديد

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، تحذيرًا رسميًا للمواطنين المتأخرين عن سداد مستحقات مياه الشرب، مطالبة بسرعة التوجه إلى قسم الإيرادات بديوان عام المركز لإنهاء إجراءات السداد خلال المهلة المحددة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مهلة أخيرة لسداد فواتير المياه

وأكد سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، في بيان له، أن مهلة السداد تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، وحتى الخميس 7 مايو 2026، موضحًا أن تلك الفترة تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لتسوية المديونيات المتراكمة الخاصة بخدمات مياه الشرب.

وشدد رئيس مركز الفرافرة على أن الجهات المختصة ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة المحددة، في إطار خطة المحافظة لتحصيل مستحقات مياه الشرب وضمان انتظام الموارد المالية اللازمة لاستمرار تشغيل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.

وأشار الحريتي إلى أن استمرار تأخر سداد الفواتير يؤثر بصورة مباشرة على أعمال التشغيل والصيانة الدورية لشبكات المياه، ما قد ينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مركز الفرافرة والقرى التابعة له.