مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد اودي Q4 موديل 2027، وتنتمي Q4 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

زودت سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وبها شاشة مستقلة للراكب الأمامي مقاس 12 بوصه، وبها تقنية الشحن ثنائي الاتجاه هذه التقنية تحول السيارة إلى باور بانك ضخم ومتحرك بفضل مقبس طاقة منزلي في منطقة الشحن بقوة 2.3 كيلوواط، ما يتيح تشغيل الأجهزة الكهربائية في الرحلات، مع إمكانية تزويد المنزل بالكهرباء كحل احتياطي عند انقطاع التيار.

محرك اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

تحصل سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت علي قوتها من بطارية سعة 82 كيلوواط/ساعة، ويتم شحنها من 10% إلى 80% في غضون 27 دقيقة، وتم تحسين كفاءة المحرك الكهربائي الخلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويمكن لسيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت ان تقوم بقطع مسافة تصل إلى 592 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة اودي في صناعة السيارات

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

تأسست أودي على يد أوجوست هورش" عام 1909 في ألمانيا، وتطور تاريخها من اندماج 4 شركات وهم ، أودي، وهورش، واندرر، ودي كيه دبليو) لتشكيل "أوتو يونيون" عام 1932 تحت شعار الحلقات الأربع، واستحوذت فولكس فاجن عليها في الستينيات، لتصبح رائدة في الفخامة والتقنية، خاصة مع نظام الدفع الرباعي "كواترو".

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

وجدير بالذكر ان أودي أصبحت مرادف للفخامة والابتكار التكنولوجي، وذلك تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن.