الرئيس السيسي يتسلم درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.. فيديو

سلم عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة .. مشددا على ضرورة سعي الجميع لتوفير فرص العمل سواء في مشروعات صغيرة أو قومية أو غيرها خاصة وأنه مطلوب بشكل دائم ومستمر توفير فرص عمل لشريحة كبيرة تضاف إلى إجمالي حجم سوق العمل في مصر الذي يبلغ حوالي ٦٠ مليون شخص.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى ٦.٢٪؜ .. منوها بالجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة.

وأضاف : إن ما يتراوح بين ٦٠ إلى ٦٥٪؜ من الشعب المصري هم دون سن الأربعين، بما يعني عملياً أن معظمهم في سوق العمل بالفعل أو سوف يدخلون سوق العمل.. موضحاً أن توفير فرص العمل والتعليم لكل هذا العدد يعتبر تحدياً كبيراً يستلزم تضافر جهود الجميع، ويستلزم كذلك وجود جدية في التعليم العام أو المهني لضمان جدارة العمال، سواء أولئك العاملين في مصر أو خارجها.



