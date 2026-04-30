سكودا أوكتافيا A8 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات والأسعار.. صور

إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026، وتنتمي اوكتافيا لفئة السيارات السيدان .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

زودت سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تمتلك سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

