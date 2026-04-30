فيلم «مايكل» يتصدّر شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات قياسية

تمكّن فيلم "مايكل" من تصدر شباك التذاكر في السينمات الأمريكية، محققًا ما يقرب من 97 مليون دولار خلال أسبوع عرضه الأول.

ويركز الفيلم على المسيرة الفنية والجانب الإبداعي في حياة النجم العالمي مايكل جاكسون، متتبعًا مراحل النجومية التي حققها على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض أبرز إطلالاته وعروضه الفنية التي رسخت مكانته كأيقونة موسيقية. وينتهي العمل عند وفاة النجم عام 2009 عن عمر ناهز 50 عامًا.

وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن الإعلان الرسمي الأول للفيلم، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الموسيقى العالمية مايكل جاكسون، المعروف بلقب "ملك البوب".

ويقوم ببطولة الفيلم جعفر جاكسون، نجل جيرماين جاكسون وشقيق النجم الراحل، في أول تجربة تمثيلية سينمائية له، حيث يجسد شخصية عمه في رحلة فنية وإنسانية تستعرض أبرز محطات حياته وصعوده إلى قمة الشهرة العالمية.

ويشارك في البطولة كل من مايلز تيلير وكولمان دومينغو، بينما يتولى الإخراج أنطوان فوكوا، المعروف بأعماله السينمائية الناجحة.