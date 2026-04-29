خيري بشارة: أعد بتقديم دورة لصناعة أفلام بالموبايل في الإسكندرية| خاص

أعرب المخرج خيري بشارة عن سعادته بالتواجد في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12، وهذا الحراك السينمائي القوي من أبناء المحافظة.



وأكد المخرج الكبير في تصريحات خاصة أنه متحمس لإقامة دورة لشباب محافظة الإسكندرية حول كيفية صناعة أفلام عن طريق التليفون المحمول، برعاية مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.





وقد أقيمت ظهر اليوم ندوة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصيرتحدث خلالها المخرج خيري بشارة عن فيلمه كابوريا، والذي قام ببطولته أحمد زكي.



وقال خيري بشارة، إنه كان قد تعاقد على بطولة الفيلم مع منتج شهير، ولكنه قرأ السيناريو، هاتفه وطلب منه أن يسترد العربون.



وقال خيري بشارة إن الفيلم حين تم طرحه في عرض خاص تعرض لهجوم كبير من الجميع حتى أصدقاءه، إلا أن العمل نجح جماهيريا فور طرحه في السينمات.



وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.