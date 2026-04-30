حبس سوداني الجنسية سرق متعلقات موظفة من سيارتها أمام نادي الصيد

قررت النيابة المختصة حبس سودانى الجنسية ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة سيارة ملاكى من أمام نادى الصيد فرع الدقي.

واجهت النيابة المتهم بمقطع الفيديو الذي رصد تحركاته أمام نادي الصيد بدائرة قسم الدقي وارتكابه الجريمة، إلى جانب تحريات رجال المباحث التي أكدت تورطه في الواقعة.



و أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول سرقة السيارة مستغل تواجدها أمام النادي، وأنه راقب المكان لفترة حتى تأكد من خلوه من المارة، ثم تمكن من الاستيلاء على المقتنيات التي كانت بداخل السيارة وفر هاربا.

كانت ألقت مباحث الدقى القبض على سودانى الجنسية قام بسرقة سيارة ملاكى من أمام نادى الصيد بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من موظفة بأكتشافها سرقة متعلقات من داخل سيارتها رينو كادجر أمام نادى الصيد بدائرة القسم، وبالبحث والتحرى وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة تبين ان مرتكب الواقعة عاطل ٤٠ سنة سودانى الجنسية، القى القبض عليه وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.