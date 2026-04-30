عودة برنامج إنسان تانى لـ عمرو الليثي .. غدًا

بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول خلال شهر رمضان الماضي وتصدره التريند ، يعود برنامج «إنسان تانى» للإعلامى د. عمرو الليثى ، بدءً من غد الجمعة ، الأول من مايو ٢٠٢٦ ، ويذاع عبر صفحاته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويعرض البرنامج قصصًا إنسانية ملهمة تُنشر لأول مرة، يوميًا فى الساعة الثالثة عصرًا على جميع المنصات الرسمية.

برنامج إنسان تانى

ويهدف «إنسان تانى» إلى تقديم محتوى بسيط وهادف يسلط الضوء على الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، بطريقة تتناسب مع طبيعة مواقع التواصل. ويجمع البرنامج بين سرد القصص الواقعية وعرض نماذج من الصبر والاجتهاد والتحدى، ليقدم للمشاهدين محتوى مختلفًا .