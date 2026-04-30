تضامن النواب : قرارات الرئيس مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا

أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

اليوم خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة أنها تعكس إدراكا عميقا من القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.



وأكدت " مصطفى" في بيان لها اليوم ، أن إقرار منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر مايو 2026، تأتي امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.



وأشارت إلى أن صرف هذه المنحة يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا متزايدًا بملف العمالة غير المنتظمة، سواء من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر أو إدماجهم ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.



واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددة على أهمية استمرار هذه المبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وكان قد شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيمَ بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

وفى هذه المناسبة؛ وحرصا على مصالح العمال وتحسين أوضاعهم، فقد وجه الرئيس السيسى بما يلى:

أولا- صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة "1500" جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

ثانيا- إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية.

ثالثا- زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من "200" ألف جنيه إلى "300" ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز.

رابعا- إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

خامسا- تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل.

سادسا- تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل..وقال الرئيس فى هذا الإطار:" أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين اشرت اليهما في البندين خامساً وسادساً".