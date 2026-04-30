يعرض في عيد الأضحى.. طرح الإعلان الرسمي لـ فيلم إذما

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “إذما” الإعلان الرسمي للفيلم، المنتظر عرضه في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى.

يضم الإعلان ظهوراً خاصاً للنجوم محمد فراج وسوسن بدر ومحمد محمود.

تدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، تنقلب حياته فجأة عندما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 سنة. الرسالة تقوده إلى لعبة كنز نسيها تماماً، وما إن تعود إليه الذكريات حتى تظهر في حياته صديقة طفولته “سيرا”، فيبدآن معاً رحلة مليئة بالمفاجآت والغموض والاكتشافات غير المتوقعة.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق، والإنتاج هاني أسامة (The Producers) بالتعاون مع Film Clinic و Shofha Production.

يطرح الفيلم في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى 2026، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 18 يونيو.

