جحيم شمال إسرائيل .. إصابة 12 جنديا في جيش الاحتلال بضربة واحدة من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أصابت ما لا يقل عن 12 جنديًا في شمال إسرائيل بعد أن استهدفت مركبة عسكرية صباح الخميس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة أصابت بالقرب من بلدة شوميرا قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأصيب جنديان بجروح متوسطة، بينما أصيب 10 آخرون على الأقل بجروح طفيفة.

وتُظهر صورة نشرتها إدارة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية مركبة عسكرية مشتعلة بينما يتصاعد دخان كثيف في السماء، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صواريخ اعتراضية على مقذوفات قادمة من لبنان - سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة - أربع مرات على الأقل يوم الخميس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظمها بنجاح، لكن نتائج اعتراض عدد من الأهداف المتبقية قيد المراجعة.

ولجأ حزب الله بشكل متزايد إلى الطائرات المسيرة كوسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لاستهداف الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.