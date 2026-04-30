إيطاليا تطالب إسرائيل بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين ضمن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة

طالبت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، إسرائيل بالإفراج الفوري عن مواطنيها الذين كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة، والذي قامت القوات الإسرائيلية بمداهمته في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية.

ونقلت وكالة "أنساميد" الإيطالية عن بيان رسمي للحكومة، إدانتها لعملية الاستيلاء على سفن "أسطول الصمود العالمي"، مشددة على ضرورة إطلاق سراح جميع الرعايا الإيطاليين المحتجزين "بصورة غير قانونية" نتيجة هذه المداهمة.

وأكدت روما، في بيانها، رفضها لأي إجراءات تخالف القانون الدولي في المياه الدولية، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب مع الجهات المعنية لضمان سلامة مواطنيها وعودتهم في أقرب وقت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت نحو 175 ناشطًا بعد اعتراض 21 سفينة من أصل 58 سفينة في الأسطول، ونشرت لقطات مصورة لها وهي تتجه نحو إسرائيل.