بنسبة تزيد عن 100%.. جامعة سوهاج ترفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة في اجتماعه الدوري رقم (٢٣٣)، زيادة مكافآت الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية، والتي سيتم صرفها من صندوق البحوث.

وذلك على النحو التالي:

رفع مكافأة الإشراف على رسالة الماجستير إلى ٤٠٠٠ جنيه.

رفع مكافأة الإشراف على رسالة الدكتوراه إلى ٥٥٠٠ جنيه.

زيادة مكافأة تحكيم رسالة الماجستير لتصبح ٢٠٠٠ جنيه.

زيادة مكافأة تحكيم رسالة الدكتوراه إلى٣٠٠٠ جنيه.

وأكد النعماني، أن قرار زيادة مكافآت الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي.

وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على تقديم أفضل ما لديهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأبحاث والرسائل العلمية، وتحقيق التميز الأكاديمي.