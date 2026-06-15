نائب: مشروعات تطوير مطار القاهرة تعكس إرادة سياسية للارتقاء بقطاع الطيران

شارك النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالزيارة الميدانية لوفد برلماني لمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات القطاع؛ للاطلاع على مشروعات التطوير والتحديث الجارية بالمطار والشركات التابعة له.

وقال "حسين" في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة كانت فرصة حقيقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة صالات السفر والوصول، وتجديد البنية التحتية، وتحديث وسائل النقل الداخلي بالمطار، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والتحول الذكي، مشيدًا بالشرح المفصل الذي تلقاه الوفد حول جهود دمج القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطارية، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والتنافسية.

الريادة في مجال النقل الجوي

وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أن هذه المشروعات تعكس إرادة سياسية حقيقية لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال النقل الجوي، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد التزام الدولة المصرية بالارتقاء بمنظومة الطيران المدني بما يليق بمكانة مصر الدولية.

واختتم النائب هشام حسين تصريحاته قائلًا: «كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح دائمًا للقائمين على هذا القطاع الحيوي»، مثمنًا الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الطيران المدني والعاملون بالمطار لتوفير تجربة سفر متميزة للمواطنين والمسافرين.