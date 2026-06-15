قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية
بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة اليوم الاثنين
دعاء آخر ليلة لمغفرة ذنوب العام الهجري.. اغتنمه بـ13 كلمة
وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشروعات تطوير مطار القاهرة تعكس إرادة سياسية للارتقاء بقطاع الطيران

وفد برلماني لمطار القاهرة
وفد برلماني لمطار القاهرة
محمد الشعراوي

شارك النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالزيارة الميدانية لوفد برلماني لمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات القطاع؛ للاطلاع على مشروعات التطوير والتحديث الجارية بالمطار والشركات التابعة له.

وقال "حسين" في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة كانت فرصة حقيقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة صالات السفر والوصول، وتجديد البنية التحتية، وتحديث وسائل النقل الداخلي بالمطار، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والتحول الذكي، مشيدًا بالشرح المفصل الذي تلقاه الوفد حول جهود دمج القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطارية، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والتنافسية.

الريادة في مجال النقل الجوي

وأضاف وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أن هذه المشروعات تعكس إرادة سياسية حقيقية لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في مجال النقل الجوي، مؤكدًا أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد التزام الدولة المصرية بالارتقاء بمنظومة الطيران المدني بما يليق بمكانة مصر الدولية.

واختتم النائب هشام حسين تصريحاته قائلًا: «كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح دائمًا للقائمين على هذا القطاع الحيوي»، مثمنًا الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الطيران المدني والعاملون بالمطار لتوفير تجربة سفر متميزة للمواطنين والمسافرين.

هشام حسين لجنة السياحة مطار القاهرة الدولي وزير الطيران المدني وفد برلماني لمطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية

رئيسة القومي للمرأة: معرض اصنع أخضر يجمع بين الإبداع والحفاظ على البيئة

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

عملية بسيطة تحولت لإعاقات ومضاعفات خطيرة.. أم تستغيث بعد تعرض ابنتها لخطأ طبي

نيافة الأنبا رافائيل

كنائس وسط القاهرة تحتفل بعيد رسامة الأنبا رافائيل.. 29 عاما من الخدمة والرعاية الروحية

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد