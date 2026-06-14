برلماني: 1.4 مليار جنيه أنفقت على سيستم المعاشات والأزمة مستمرة

أكد أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن هناك 13 طلب إحاطة سيتم مناقشتها يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أنه تقدم أيضًا باستجواب بشأن مشكلات أصحاب المعاشات الناتجة عن تعطل السيستم وتوقف صرف المعاشات منذ ديسمبر 2025.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه حوّل طلب الإحاطة إلى استجواب، باعتبار أن الاستجواب أداة رقابية أقوى، مؤكدًا أن هذه الأزمة تتضمن شبهة إهدار للمال العام.

ولفت إلى أنه تم إنفاق نحو 1.4 مليار جنيه على إنشاء وتحديث نظام التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كبير للغاية، ورغم ذلك لا تزال هناك مشكلات بالنظام منذ نحو ستة أشهر، موضحًا أن عملية تغيير النظام سبق أن تمت، لكنها أعقبتها أزمات ومشكلات فنية.

وأشار إلى أن الشركة المسؤولة عن تطوير النظام لم تضع حلولًا بديلة خلال فترة الانتقال والتحديث، وهو ما تسبب في العديد من المشكلات للمواطنين وأصحاب المعاشات.

وأوضح أنه يطالب بتحديد موعد واضح ونهائي لحل جميع المشكلات، لافتًا إلى أن الجهات المعنية كانت قد أعلنت أن الأزمة ستنتهي خلال أسبوعين، إلا أن هذه المدة أوشكت على الانتهاء دون الوصول إلى حل كامل للمشكلة.