قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية
بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة اليوم الاثنين
دعاء آخر ليلة لمغفرة ذنوب العام الهجري.. اغتنمه بـ13 كلمة
وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتطوير قطاع الطيران

زيارة ميدانية لمطار القاهرة الدولي
زيارة ميدانية لمطار القاهرة الدولي
محمد الشعراوي

شارك النائب مجدى البرى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بـ مجلس الشيوخ، في زيارة ميدانية لمطار القاهرة الدولي، ضمن جولة لأعضاء البرلمان للوقوف على حجم التطوير الجاري داخل المطار، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفى كلمته، أعرب "البرى" عن سعادته بما شهده خلال الزيارة من تطور كبير في البنية التحتية والخدمات داخل المطار، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه يعكس حجم الجهد المبذول من وزارة الطيران المدني للارتقاء بأحد أهم المرافق الحيوية في الدولة.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتطوير قطاع الطيران المدني ليكون على أعلى مستوى إقليمي ودولي، من خلال رفع كفاءة صالات السفر والوصول، وتجديد وتطوير مباني الخدمات والجراجات، إلى جانب تنفيذ خطة لإحلال وتجديد أسطول الأتوبيسات ووسائل النقل داخل المطار بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأشاد بالتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل المطارات، معتبرًا أن هذا الاتجاه يسهم في رفع جودة الخدمة وتحقيق الكفاءة والتنافسية، ويتسق مع رؤية الدولة لتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار البرى إلى أن من أبرز ما لفت الانتباه خلال الجولة خطوات التحول الرقمي داخل مطار القاهرة، وفي مقدمتها تطبيق أول مساعد رقمي ذكي بالمطارات المصرية "اسأل مريم"، مؤكدًا أهمية تطوير التطبيق باستمرار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد بتطبيق منظومة التأشيرة الاضطرارية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل حركة الركاب، إضافة إلى قرار إلغاء كارت الجوازات الورقي والتحول إلى المنظومة الرقمية، معتبرًا أنها خطوات مهمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمة داخل المطار.

وتطرق إلى جهود تطوير الأسواق الحرة داخل المطار، وكذلك تخصيص غرفة لذوي اضطراب طيف التوحد باستراحة مصر للطيران، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس اهتمامًا متزايدًا بجودة الخدمات الإنسانية والمجتمعية داخل المرافق الحيوية.

واختتم النائب مجدى البرى بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها، ولوزير الطيران المدني والعاملين بمطار القاهرة الدولي على جهودهم المستمرة، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التطوير بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران والنقل الجوي.

مجدى البرى النائب مجدى البرى العلاقات الخارجية زيارة ميدانية لمطار القاهرة مطار القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أثار الحكيم

آثار الحكيم: أرى مقعدي في الجنة ولم أفكر في الحجاب يوماً ما

أثار الحكيم

هل الفن حرام.. آثار الحكيم ترد بقوة على نهال طايل

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد