محافظ سوهاج يفتتح مشروعي مياه الشرب والصرف الصحي بيت علام بجرجا

استمرارا لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مشروعي محطة مياه الشرب، ومحطة رفع صرف صحى بيت علام بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية بلغت 354 مليون جنيه.

ضمن خطتي مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس أحمد حسن رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واللواء أحمد جاد رئيس مركز ومدينة جرجا.

واستهل المحافظ الجولة بافتتاح محطة مياه الشرب بيت علام، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة قدرها 66 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتخدم 40 ألف مواطن بقرى “ بيت علام، وكوم إشكيلو، والزنقور ”.

ثم افتتح محافظ سوهاج محطة صرف صحي بيت علام، والتي تم تنفيذها تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة تصميمية 624 لتر لكل ثانية، على مساحة 2242 متر مربع، وشبكة انحدار بطول 28.2 ألف متر.

وخط طرد بطول 10.5 ألف متر، بتكلفة قدرها 288 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، لتخدم 21 ألف مواطن بقرية بيت علام.

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تعكس اهتمام حقيقي من الدولة، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.

وخاصة قطاع البنية التحتية والمرافق بما يحقق التنمية المتكاملة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.