منتخب كمال الأجسام بجامعة سوهاج يحصد المركز الثاني في بطولة الجامعات ويحصد 5 ميداليات

تألق منتخب كمال الأجسام بجامعة سوهاج، خلال المنافسات القوية التى شهدتها بطولة كمال الأجسام بجامعة طنطا، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي ال53 للجامعات والمعاهد المصرية.

والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حيث أحرز الفريق المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية المشاركة، بالإضافة إلى حصد 5 ميداليات قيمة.

وبهذه المناسبة، هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أبطال الجامعة المتميزين الذين تألقوا وابدعوا في بطولة كمال الأجسام، وأبلوا بلاءََ حسناً ومشرفاََ، واعلوا اسم الجامعة عاليا بين الجامعات المصرية.

وأكد على أن هذا النجاح هو بمثابة انجازاََ جديداََ يضاف لسجل إنجازات الجامعة، وانتصاراََ مستحقاََ لكتيبة كبيرة تضم الأبطال المحترفين، والمدربين المبدعين، ومسئولي رعاية الشباب الأكفاء، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق، واستمرار تحقيق المزيد من الانجازات.

ومن جانبه قدم الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر والعرفان، لكل من ساهم في تحقيق تلك النجاحات، وشكر خاص لأبطال كمال الأجسام على أدائهم المميز، ومستواهم الرياضى المحترف.

واكد على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير بيئة داعمة للطلاب لممارسة كافة أنواع الأنشطة الطلابية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

كما تسعى إلى بناء شخصية الطلاب من خلال صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتقديم كل أوجه الدعم للمشاركة في مختلف الملتقيات القمية وتمثيل اسم الجامعة في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن بطولة كمال الأجسام شهدت تنافس قوي بين المنتخبات المشاركة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

واضاف أن منتخب الجامعة لكمال الأجسام حصل على 5 ميداليات قمية، منها 2 ميدالية ذهبية لكلا من الطالب محمد خالد بكلية علوم الرياضة عن وزن 90 ك، والطالب زياد علاء بكلية الآداب عن وزن 75 ك.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن المنتخب حصد 2 ميدالية فضية فاز بهما كلا من الطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة عن وزن 85ك، والطالب محمد عشري بكلية الآداب عن وزن 60 ك، كما فاز الطالب أحمد عبدالله بكلية التجارة بالميدالية البرونزية عن وزن 75ك.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن المنتخب رافقه وفد من مسئولى الجهاز الفني والإداري يضم كلا من كابتن محمود عنبر، وكابتن محمد عبد العزيز، وكابتن الخطيب مسعود.