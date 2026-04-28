محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بشارع المحطة ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية، أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحي غرب سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير العمل، وإزالة أية معوقات قد تعترض التنفيذ.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي، رئيس حي غرب سوهاج، ووحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

ماذا حدث؟

واستهل المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية في تطوير الأكشاك أعلى نفق السكة الحديد، مؤكدا أهمية مشروع تطوير شارع المحطة، باعتباره أحد الشوارع الحيوية بوسط مدينة سوهاج، موجها بضرورة توحيد الهوية البصرية للأكشاك والمحلات بما يتماشى مع النسق الحضاري للمحافظة.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان أن اللجنة المشكلة من المحافظة برئاسة الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، قامت بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتطوير سور السكة الحديد بالكامل ودهانه وعمل رسومات زيتيه تواكب الهوية البصرية للمحافظة، وتجديد مدخل المحطة، مع وضع الأكشاك التابعة للسكة الحديد بشكل حضاري لائق، مشيرة إلى أنه جار العمل على تطوير 65 محلا تجاريا، و16 كشكا بهوية بصرية واحدة بطول الشارع.

وتفقد المحافظ شارع المحطة وصولا إلى ميدان العروبة، موجهًا لجنة الإعلانات بالمحافظة بضرورة تنظيم وتنسيق الإعلانات بما يتناسب مع الهوية البصرية الجديدة.

كما وجه بسرعة طرح ساحة انتظار السيارات بميدان العروبة لاستغلال المساحات غير المستغلة، وتحقيق الاستفادة منها للصالح العام.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من جميع الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن الظهور بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بأهالي وأبناء المحافظة.