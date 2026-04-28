قراءة الكف.. مسنة تستغيث لضبط سيدتين سرقتا 130 جرام ذهب في سوهاج| تفاصيل

سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني مؤلم، أطلقت السيدة نعمة سلمان حسن عبد الموجود، 60 عامًا، استغاثة عاجلة إلى الأجهزة الأمنية، مطالبة بسرعة ضبط سيدتين مجهولتين، بعد اتهامهما بسرقة 130 جرامًا من مشغولاتها الذهبية داخل منزلها بقرية الرواهد التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مستخدمتين حيلة "قراءة الكف" للإيقاع بها.

ماذا حدث؟

روت "نعمة" تفاصيل الواقعة بمرارة، قائلة: "كنت فاكرة إنهم جايين يطمنوني على مستقبل أولادي، لكن خدوا كل اللي أملكه ومشيوا"، مشيرة إلى أن السيدتين طرقتا باب منزلها، وأوهمتاها بقدرتهما على قراءة الطالع وضرب الودع، ما دفعها للسماح لهما بالدخول.

وأضافت: "أسلوبهم كان مقنع وكلامهم كله طمأنينة، دخلوا وقعدوا معايا شوية، وبعدها مش فاكرة أي حاجة.. حسيت إني مش في وعيي"، وأفقت بعد لحظات على صدمة اختفاء الذهب بالكامل، دون أي أثر للمتهمتين.

وتابعت: "جريت على أوضة النوم لقيت دهبي كله اختفى.. 130 جرام كانوا شقا عمري، وملاقيتش حد ولا عارفة هما راحوا فين".

وعلى الفور، تقدم أحد أبنائها ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة المنشاة، حمل رقم 498 لسنة 2026، تضمن كافة تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن المتهمتين استغلتا حيلة النصب للدخول إلى المنزل وتنفيذ جريمتهما.

من جانبها، باشرت الجهات المختصة التحقيقات، حيث تم فحص البلاغ وتكثيف التحريات لتحديد هوية السيدتين وضبطهما، واستعادة المسروقات ولكن دون فائدة من ذلك الواقعة مر عليها أكثر من شهر ولم يتم ضبطهما.

واختتمت "نعمة" حديثها ، قائلة: "أنا بناشد المسئولين يساعدوني ويرجعوا حقي.. دهبي ده كان تعبي كله، ويا ريت حد يقبض عليهم عشان محدش تاني يتعرض للي حصل معايا".

