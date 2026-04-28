بعد التحرش بتلميذة.. محافظ سوهاج يوقف مديرة مدرسة عن العمل ويشدد: سلامة أبنائنا "خط أحمر"

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حزمة من القرارات الصارمة تجاه واقعة تعرض طالبة بمرحلة الابتدائي للتحرش من قبل أحد العاملين بمدرسة تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتضمنت القرارات إيقاف مديرة المدرسة محل الواقعة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة إدارة المدرسة بالكامل للتحقيق العاجل للوقوف على أي تقصير إداري، مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة التي باشرت مهامها بحبس المتهم احتياطيًا.

وشدد المحافظ، في توجيهاته لمديري الإدارات التعليمية على ضرورة تفعيل دور الإشراف اليومي بدقة داخل كافة مرافق المدارس دون استثناء، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.

وأكد المحافظ، على مبدأ الشفافية مع الرأي العام، وضرورة إعلان نتائج التحقيقات فور صدورها، مشيرًا إلى أنه لن يتم التستر على أي عنصر يثبت تقصيره أو تورطه في أي تجاوز يمس أمن وكرامة الطلاب.

من جانبه، صرح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددًا على أن الواقعة تم التعامل معها بمنتهى الحسم منذ اللحظة الأولى.

وأكد أن المديرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوز، مع تكثيف الدور الرقابي على جميع المدارس لطمأنة أولياء الأمور بأن أبناءهم في أمان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة لمحاسبة المقصرين بكل حزم ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الفردية.