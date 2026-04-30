محامي أسرة ضياء العوضي يعلن عن استخراج جثمان الطبيب الراحل وإعادة تشريحه

أعلن مصطفى مجدي، محامي أسرة الدكتور ضياء العوضي، عبر صفحته على فيسبوك، صدور قرار من النائب العام المستشار محمد شوقي باستخراج جثمان الراحل وإعادة فحصه تشريحيًا.

وأوضح مجدي أن النائب العام وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي، بهدف إعادة تقييم الحالة بشكل دقيق.

وأشار إلى أن الجهات المعنية نفذت القرار وفق الأطر القانونية، حيث تم استخراج الجثمان وإجراء الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي المختص، قبل إعادة دفنه مرة أخرى عقب الانتهاء من الفحص.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي لكشف حقيقة أسباب الوفاة وملابساتها بشكل كامل.

وكان مجدي، بصفته وكيلاً عن زوجة الدكتور ضياء العوضي، قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، وعرض الجثمان على الطب الشرعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف قد تثبت مسؤوليته.