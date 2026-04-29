رئيس التحرير
طه جبريل
عبد اللطيف المر: اقفلوا صفحة ضياء العوضي.. واللي فاتحينها لازم يتحاسبوا |فيديو

الدكتور ضياء العوضي
الدكتور ضياء العوضي
محمود محسن

قال الدكتور الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إنه يختلف بشكل كامل مع الطرح الذي يعتبر القضايا الصحية مسألة حرية شخصية، مؤكدًا: «لازم أوضح إني بختلف مع حضرتك تمامًا، كونك تقولي الموضوع زي الأهلي والزمالك وكل واحد حر.. لا، ده موضوع خطير جدًا»، مشددًا على أن الأمر لا يمكن التعامل معه بهذه البساطة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن «ده موضوع إجرامي طبي»، موضحًا أن الترويج لمعلومات خاطئة، مثل عدم شرب المياه أو تقديم نصائح غير علمية لمرضى السكر والسرطان، يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

وتابع: «لما حد يقول لمريض السكر كُل زي ما أنت عايز، أو يقول متشربش مية، ده كلام خطير جدًا»، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الفشل الكلوي والسرطان وتفاقم الأمراض.

وحذر أستاذ الصحة العامة من استمرار نشر هذه الأفكار، قائلًا: «الجريمة لم تنتهِ.. الجريمة مستمرة لأن الصفحة ما زالت مفتوحة، ويقولون إنهم سينشرون هذا العلم».

وطالب باتخاذ إجراءات حاسمة، قائلًا: «لازم الصفحة دي تتقفل واللي فاتحينها يتحاسبوا»، مشددًا على وجود فرق واضح بين العلم الحقيقي وما وصفه بـ«الدجل العلمي».

واختتم الدكتور عبد اللطيف المر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمنهج العلمي، قائلًا: «ما ينفعش أعمل مناظرة مع أي حد، لازم أعرف أنا بتناظر مع مين»، موضحًا أن النقاش العلمي يجب أن يكون بين متخصصين مؤهلين فقط، لضمان صحة المعلومات وحماية المجتمع من أي ممارسات ضارة.

عبد اللطيف المر الصحة العامة ضياء العوضي بسمة وهبة نظام الطيبات

