عبد اللطيف المر: نظام الطيبات إجرامي وقد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة



أكد الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، أن “نظام الطيّبات”، إجرامي يحمل مخاطر صحية خطيرة، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الفشل الكلوي أو زيادة احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة، من بينها السرطان.

وقال المر، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن من أبرز نقاط الخلاف حول هذا النظام ما يتم تداوله بشأن تقييد شرب الماء بكميات كافية، إلى جانب دعوات لتقليل أو منع استخدام بعض العلاجات والأدوية الطبية، وهو ما اعتبره مخالفًا للأسس العلمية المعتمدة في الممارسة الطبية.

وتابع أن هناك ضرورة التمييز بـ“الطرح العلمي المبني على الأدلة” وبين “الممارسات أو الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميًا”، محذرًا من الانجراف وراء توصيات صحية لا تستند إلى دراسات موثوقة أو جهات طبية معترف بها.