برلماني باكستاني: إسلام آباد تسعى لتحقيق السلام ودفع واشنطن وطهران للحوار

قال آجا شاهزيب دوراني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الباكستاني، إنّ وجود سرديتين مختلفتين لكل من الولايات المتحدة وإيران أمر طبيعي ومتوقع، باعتبارهما طرفين متنافسين في هذا الصراع، ولكل منهما أجنداته وطلباته الخاصة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ باكستان تنطلق من رغبتها في تحقيق السلام، وتسعى إلى دفع الطرفين نحو الحوار، مشيرًا إلى أن مجرد دخول الولايات المتحدة وإيران في حوار يُعد نجاحًا كبيرًا، لأنه يدل على عدم حدوث انهيار دبلوماسي كامل، كما أن فتح قنوات الاتصال ساهم في تجنب مخاطر كبيرة، من بينها تهديدات خطيرة كان يمكن أن تتفاقم.

وتابع، أن باكستان تمكنت من الإسهام في إنقاذ آلاف الأرواح، معربًا عن أمله في استمرار الجهود بالتعاون مع حلفاء استراتيجيين مثل ليبيا ومصر وتركيا، بهدف خفض التصعيد وإعادة الأمور إلى مسار الحوار، بما يتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل إلى قرارات نهائية تحقق السلام.