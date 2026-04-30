وزير الحرب الأمريكي يواجه يوما ثانيا من استجواب الديمقراطيين بشأن حرب إيران

يواجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث يوما ثانيا من الاستجواب من قبل الديمقراطيين في كابيتول هيل، حيث ستتاح لأعضاء مجلس الشيوخ فرصتهم الأولى اليوم الخميس لمواجهة أو الإشادة برئيس البنتاجون بشأن تعامله مع حرب إيران.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن هيجسيث خاض معركة مع الديمقراطيين - وبعض الجمهوريين - قبل يوم واحد خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب استمرت قرابة ست ساعات، حيث واجه استجوابا حادا بشأن تكاليف الحرب بالدولار، والأرواح، وتضاؤل مخزونات الأسلحة الحيوية.

وستستمع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى عرض مماثل حول مقترح الميزانية العسكرية لإدارة ترامب لعام 2027، والذي من شأنه تعزيز الإنفاق الدفاعي ليصل إلى رقم تاريخي قدره 1.5 تريليون دولار.

وسيؤكد هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كاين، مجددا على الحاجة إلى المزيد من الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الصاروخي، والسفن الحربية.