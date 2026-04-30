تصعيد خطير في حرب إيران.. المخابرات الأمريكية تكشف خطط ضربات خاطفة وطهران تهدد برد غير مسبو

تشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تصعيداً متسارعاً ، مع دخولها مراحل أكثر تعقيداً عسكرياً وسياسياً، وسط تبادل تهديدات غير مسبوقة بين الطرفين.

ووفق تطورات اليوم، كشفت تقارير عن توجه داخل المخابرات الأمريكية لدراسة وتنفيذ ضربات خاطفة ومكثفة تستهدف مواقع حساسة داخل إيران، بهدف كسر الجمود العسكري وفرض واقع جديد على الأرض.

في المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، داعياً إيران إلى الاستسلام، ومؤكداً أن قدراتها العسكرية تعرضت لضربات قاسية، شملت تدمير أجزاء كبيرة من القوة الجوية والبحرية.



أما طهران، فلم تتأخر في الرد، حيث هددت بتنفيذ عمل عسكري “غير مسبوق”، معتبرة التحركات الأمريكية نوعاً من “القرصنة البحرية”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في الممرات الحيوية، خاصة مضيق هرمز.

ويأتي هذا التصعيد رغم مرور أسابيع على هدنة هشة، ما يعكس هشاشة الوضع واحتمالات عودة المواجهات بشكل أوسع، خصوصًا مع استمرار الحشود العسكرية والتهديدات المتبادلة، ما ينذر بمرحلة أكثر خطورة قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها



