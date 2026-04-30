تنشيط السياحة: حققنا أرقام نمو قياسية خلال عامين.. وحرب إيران أثرت سلبا

قال الدكتور أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، إنه حتى بداية الأزمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل كان قد تم تحقيق 20% نمو عن العام الماضي في معدلات السياحة.

أضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «نحقق أرقام نمو قياسية خلال عامين، وكان من المفترض أن نحقق 20% نموًا طبقًا للإحصائيات التي لدينا في يناير وفبراير، بينما مارس وأبريل حققنا تقريبًا نفس معدلات السنة الماضية، وبالتالي لم تحدث زيادة».

وتابع: «الحجوزات على المقاصد ليست المصرية فقط بل الخارجية أيضًا انخفضت بأكثر من 50%، وبدلًا من أن كان الناس يحجزون قبل 5 أو 6 أسابيع أو شهرين، أصبحوا يحجزون قبلها بأسبوع أو 3 أيام، يقررون الحجز ليكونوا مطمئنين أن الظروف آمنة تمامًا».

وواصل: «للأسف المسألة لم تعد مسألة أمن فقط بل أصبحت مسألة اقتصادية أيضًا بسبب ارتفاع تكاليف الطيران والضغوط الاقتصادية لدى المواطنين عالميًا بسبب ملف الطاقة».