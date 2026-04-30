سفير الإمارات بالقاهرة: الشركات الإماراتية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز تواجدها بالسوق المصرية

أكد السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الشركات الإماراتية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير حمد عبيد الزعابي، في جلسة نقاشية تناولت الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، وذلك على هامش توقيع عقد شراكة بين شركة الإمارات جلوبال للاستثمار العقاري (EGRI)، وشركة دلتا كابيتال للتطوير العمراني.

ونوه السفير الزعابي، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الفريد.

وتناولت الجلسة النقاشية الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والتي تشمل تسهيلات إجرائية وضريبية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.