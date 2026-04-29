طلب إحاطة عاجل بشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية على السياحة وتوضيح خطة الوزارة

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو لجنة الطيران المدني والسياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير السياحة بشأن الوضع الحالي لقطاع السياحة في مصر، وخطة وزارة السياحة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية في ظل التحديات الإقليمية.

وأوضح النائب، في طلبه، أن المنطقة تشهد تداعيات الحرب الجارية، والتي انعكست بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، الأمر الذي أثر على أداء القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي ومصادر النقد الأجنبي، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لحجم التأثيرات الحالية، لاتخاذ قرارات مدروسة ووضع سياسات فعّالة للتعامل مع المرحلة الراهنة.

وتساءل النائب عن التقييم الرسمي للوضع الحالي لقطاع السياحة، وحجم المؤشرات الفعلية لحركة السياحة الوافدة خلال الفترة الأخيرة، ومدى تأثر الأسواق السياحية المختلفة بالأوضاع الإقليمية.

كما طالب بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لمواجهة هذا التراجع، والخطط المستقبلية للتعامل مع تداعيات الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتكثيف الحملات الترويجية، وفتح أسواق سياحية جديدة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الأكثر تأثرًا بالأحداث الجارية.

وشدد النائب على ضرورة تقديم الوزير بيانًا شاملًا أمام البرلمان يتضمن تقييمًا دقيقًا لحجم التأثير الفعلي للأوضاع الإقليمية على قطاع السياحة، إلى جانب عرض خطة متكاملة للحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني