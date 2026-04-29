مناقشة عدد من الملفات .. محافظ دمياط ونواب البرلمان يبحثون مطالب المواطنين



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، لقاءً مساء اليوم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات.

وتم خلال اللقاء عرض عدد من الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة وتهم المواطن الدمياطي، وعلى هذا الصعيد، تبادل "المحافظ" مع السادة النواب الرؤى والأفكار وناقشوا بعض المحاور وآليات تحقيق التنسيق المشترك لدعم ملفات العمل، ووضع حلول مناسبة لعدد من التحديات الراهنة وتلبية مطالب المواطنين.

وأكد محافظ دمياط على حرص المحافظة الدائم على التنسيق مع نواب البرلمان وذلك لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المناطق وتلبية مطالبهم.