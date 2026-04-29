الهياكل تثير الجدل.. أول توضيح من منتجي الدواجن حول مخاطرها
استمرار مبادرة الـ 50 مليار جنيه.. 13 قرارا جديدا للحكومةفي اجتماع اليوم
رونالدو يقود تشكيل النصر ضد أهلى جدة في الدوري السعودي
مُحاكمة المتهم بقتـ.ـل صديقه مهندس الإسكندرية.. غدًا
خفض 20% في الشحن الجوي يمنح صادرات الدواجن المصرية دفعة جديدة نحو الأسواق العالمية
أحمد موسى: جيشنا يحمي الحدود ولا يهدد.. ونتحرك في أرضنا كما نشاء
أحمد موسى: اللي يعدي من الحدود يتحرق وجيشنا قوي ولديه قدرات شاملة
إطلاق المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان «إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة»
أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب
لإجبارها على اتفاق نووي.. ترامب يرفع سقف الضغط على إيران ويؤكد استمرار الحصار البحري
أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم
هل يجوز للرجل منع زوجته من خدمة والديها المريضين؟.. أمين الإفتاء يجيب
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يطالب بتنظيم أوضح لفكرة الاستضافة والزيارة لمدد محددة لضمان توازن حق الطفل بين الوالدين

النائب خالد راشد
النائب خالد راشد
محمد الشعراوي

أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة تمثل خطوة إيجابية في إطار تطوير منظومة الأحوال الشخصية في مصر، مشيرًا إلى أن ما تضمنه بيان وزير العدل يعكس معالجة لعدد من الإشكاليات التي برزت خلال تطبيق القوانين الحالية.

وأوضح راشد في تصريحات خاصة أن كثيرا من بنود مشروع القانون جاءت استجابة لمطالبات متكررة من جهات مختلفة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الهدف الأساسي من التعديلات التشريعية هو تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل إجراءات التقاضي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي موسع قبل إقراره، نظرا لحساسية قضايا الأسرة وارتباطها المباشر بكل بيت مصري، مؤكدا أن تحقيق التوازن في هذا الملف يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر يعكس أن التشريع وحده لا يكفي لمعالجة الأزمة، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تكامل بين القانون والتوعية المجتمعية لضبط العلاقات الأسرية والحد من التفكك الأسري.

وفيما يتعلق ببعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، قال راشد إنه لم يتضح له حتى الآن المقصود بمصطلح “الاستزارة”، مشيرا إلى أن الرؤية النهائية للتفاصيل ستتضح بعد مناقشة المشروع بشكل كامل داخل البرلمان.

كما أبدى تأييده لتفعيل نظام “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر الرؤية الطبيعية، باعتباره وسيلة عملية لضمان استمرار التواصل بين الطفل ووالديه.

وطالب النائب بضرورة أن يتضمن القانون تنظيم أوضح لفكرة الاستضافة والزيارة لمدد محددة ومضبوطة، بما يحقق التوازن في حق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين دون تعارض أو خلافات تنفيذية.

واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيتعامل مع مشروع القانون بدقة شديدة عند مناقشته، بما يضمن تحقيق العدالة واستقرار الأسرة المصرية.

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

«حياة واقعية».. حملة لطلاب إعلام الأزهر للوعي بمخاطر السوشيال ميديا

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب

جامعة الأزهر

بشرى سارة.. امتحان تصفية لطلاب فرق النقل بجامعة الأزهر.. اعرف التفاصيل

بالصور

الصين تطلق أكبر ناقلة سيارات في العالم تعمل بالطاقة النظيفة

غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر

يعالج الفم والتعب وآلام الدورة الشهرية.. وصفات متنوعة لزيت الزعتر

غسول الفم
غسول الفم
غسول الفم

بالأحمر الداكن.. نادية الجندى تخطف الأنظار بجمالها

بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها
بالاحمر الداكن ..نادية الجندى تخطف الانظار بجمالها

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين
الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

فيديو

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

شخصية إلهام وجدي

شكلت شخصيتي.. إلهام وجدي تكشف أسرار رحلتها بين 11 وظيفة وشغف التمثيل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

المزيد