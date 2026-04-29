برلمانية عن توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الرعاية للمصريين بالخارج: الدولة تضع أبناءها في قلب أولوياتها

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والتي شدد فيها على ضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج، وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، مشيرةً إلى أنها تطبيق عملي لاستراتيجية الدولة تجاه أبنائها بالخارج، وتضعهم في قلب أولويات الجمهورية الجديدة.

وأكدت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس رؤية ثاقبة وإيمانًا راسخًا من القيادة السياسية بأن المصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، وأحد أهم ركائز الأمن القومي والقوى الناعمة للدولة المصرية في مختلف دول العالم.

وقالت النائبة سجى عمرو هندي: “إن توجيهات الرئيس بتقديم أقصى درجات الرعاية تبرهن على أن الدولة المصرية، في عهد الجمهورية الجديدة، لا تترك أبناءها، بل تسعى جاهدةً لتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتعزيز صلتهم بوطنهم الأم عبر قنوات اتصال مباشرة وفعالة”.

كما أشادت النائبة بالجهود التي استعرضها وزير الخارجية خلال اللقاء، لا سيما في مجال تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي، قائلة: “إن التوسع في المبادرات الرقمية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، يمثل طفرة حقيقية تضمن سرعة وكفاءة حصول المصريين بالخارج على الخدمات، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للرقمنة، ويسهم في توفير الوقت والجهد على المواطن المغترب”.

وثمّنت النائبة تأكيدات الرئيس على موقف مصر الثابت والمشرف برفض أي اعتداءات على الدول العربية، والحرص على تجنب التصعيد والتمسك بالوسائل السلمية، مؤكدةً أن قوة مصر واستقرارها هما الضمانة الأساسية لحماية مصالح المصريين في كل مكان، وأن السياسة الخارجية المصرية المتزنة تعزز من وضع الجاليات المصرية وتمنحهم شعورًا بالفخر والاعتزاز بانتمائهم للدولة المصرية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أنها ستعمل، من خلال أدواتها الرقابية والتشريعية في مجلس النواب، على متابعة تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع، والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لضمان تلبية احتياجات المصريين بالخارج.