إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أخبار العالم

البرلمان العربي: مخرجات القمة التشاورية تعكس وحدة الصف الخليجي في مواجهة التحديات

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالبيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بما تضمنه من مواقف حازمة تعكس وحدة الصف الخليجي والعربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذه القمة، والتي جددت الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالت عددًا من الدول العربية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد "اليماحي" تأييد البرلمان العربي لحق الدول العربية المتضررة من هذه الاعتداءات السافرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها، سواء بشكل فردي أو جماعي، وفقًا لما كفله ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي تمثل أولوية لا تقبل التهاون.

كما أكد "اليماحي" دعم البرلمان العربي الكامل لموقف القمة بشأن ضرورة الإبقاء على حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض أي إجراءات من شأنها تهديد أمنه أو تعطيل حركة التجارة الدولية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي.

كما أشاد "اليماحي" باستضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة الناجحة، معربًا عن تقدير البرلمان العربي الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما، في دعم التكامل الخليجي، وتعزيز العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكاتف العربي، لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن القومي العربي، بما يلبي تطلعات الشعب العربي الكبير نحو الاستقرار والتنمية.
