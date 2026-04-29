أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد

في سابقة هي الأولى للفصل التشريعي الجديد من عمر مجلس النواب تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، باستجواب عبر الطرق الرسمية طبقا للائحة ونصوص الدستور إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن خراب المئات من المستشفيات القروية وتحويلها إلى مبانٍ خاوية وخربه رغم معاناة الملايين.

وأكد النائب في استجوابه أنه رغم جهود الدولة لتوفير الخدمات الصحية والسعي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن الملايين من أبناء القرى المصرية يواجهون معاناة كبيرة في الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية.

وأشار إلى أنه في عام 1997 تم إنشاء 514 مستشفى قرويا، لتضاف للآلاف من المستشفيات القروية التي كانت تقدم الخدمات العلاجية الأولية والعمليات البسيطة، إلا أنه منذ نحو ربع قرن تم تحويل تلك المستشفيات إلى "وحدات طب أسرة وتطعيمات" فقط، لتصبح مباني خاوية تسكنها الغربان.

وجاء نص الاستجواب كما يلي :

أن هذا التوجه التي تنتهجها وزارة الصحة أدى إلى إجبار المواطن على السفر للمستشفيات المركزية بالمدن والعواصم، وهو ما تسبب في اكتظاظ وزحام المستشفيات المركزية ومعاناة وصدمات للمرضى، فضلا عن إهدار ثروات قومية متمثلة في مئات الأفدنة والمباني الخاصة بالمستشفيات القروية التي لم يعد مستغلًا منها سوى غرفة واحدة لطب الأسرة.

وتسائل النائب في الاستجواب : متى تعود الحياة للمستشفيات الخاوية لتريح الجميع، وما هي المتطلبات المادية لتحقيق ذلك؟.

وقال عضو مجلس النواب: لماذا لا نفكر في دمج الخدمات الطبية في وزارة واحدة بدلًا من التعدد والتداخل، ولم لا نفوض المحافظين للإسراع في إحياء تلك المستشفيات بالشراكة مع المجتمع المدني أو بعقود تشغيل تراعي ظروف أهلنا في القرى؟

وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: "لسان حال المواطن هو المعاناة والعذاب في الحصول على الخدمة الطبية، وخاصة الملايين من أبناء القرى المصرية.