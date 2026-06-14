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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن دجيش: حكم مباراة مصر وبلجيكا تم إيقافه مرتين .. ويميل لاحتساب ركلات الجزاء بكثرة | فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الحكم الدولي السابق أيمن دجيش، تفاصيل مثيرة عن حكم مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الحكم البرازيلي رامون أباتي يملك تاريخًا تحكيميًا غير مستقر، ويُعرف بكثرة احتسابه لركلات الجزاء.

وأوضح دجيش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية كأس العالم» على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي محمد طارق أضا، أن اختيار الحكم للمباراة أثار بعض التساؤلات نظرًا لطبيعته التحكيمية.

إيقافات سابقة وأزمات تحكيمية

وأشار دجيش إلى أن الحكم رامون أباتي سبق وتم إيقافه مرتين خلال مسيرته التحكيمية، وهو ما يعكس وجود بعض الأزمات أو الملاحظات على أدائه في فترات سابقة.

وأضاف أن هذا النوع من الحكام عادة ما يكون محل جدل دائم بسبب قراراته داخل الملعب، خصوصًا في المباريات الكبرى.

«يميل لركلات الجزاء».. سمة بارزة في أداء الحكم

وتابع الحكم السابق حديثه مؤكدًا أن أباتي يُعرف بكثرة احتسابه لركلات الجزاء، وهو ما قد يؤثر على سير المباريات الحساسة.

وقال إن الحكم لا يمكن وصفه بأنه الأفضل أو الأسوأ بشكل مطلق، فالأداء التحكيمي يختلف من مباراة لأخرى بحسب الضغوط والظروف.

تقنية الفيديو تقلل القلق

وشدد دجيش على أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) يقلل من أي مخاوف تتعلق بالقرارات التحكيمية، مؤكدًا أنه يتوقع أن يُدير الحكم المباراة بشكل جيد.

وأوضح أن أباتي يُصنف ضمن الحكام البارزين في بلاده ويحتل مركزًا متقدمًا بين الحكام البرازيليين، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختياره ضمن قائمة مونديال 2026.

استعدادات مصر لمواجهة بلجيكا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بلجيكا مساء الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026، وسط ترقب كبير للأداء التحكيمي في اللقاء المرتقب.

كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب مصر

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