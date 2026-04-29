تحرك برلماني لمراجعة اشتراطات الارتفاعات وحل أزمة البناء

تقدم النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن تداعيات اشتراطات الارتفاعات الحالية داخل نطاق مدينتي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وما تسببه من أزمات متفاقمة للمواطنين.

وأوضح النائب أن القيود المفروضة على ارتفاعات المباني لا تتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة وطبيعة المنطقة العمرانية، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن، ودفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية لتلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن وجود أكثر من مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011، ما يعكس خطورة الوضع والحاجة إلى حلول متوازنة.

وأضاف أن تطبيق الاشتراطات البنائية الحالية تسبب في تراجع كبير في إصدار تراخيص البناء، نتيجة تعقيد الإجراءات وقيود الارتفاعات، وهو ما أثر سلبًا على المواطنين والاقتصاد المحلي.

وطالب عكاشة بسرعة إعادة النظر في هذه الاشتراطات، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، مع تيسير إجراءات التراخيص وزيادة الحد الأقصى للارتفاعات بشكل منظم داخل الأحوزة العمرانية، داعيًا إلى إحالة الطلب للجنة المختصة لبحثه واتخاذ الإجراءات اللازمة.