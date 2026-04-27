طلب إحاطة لإدراج قرى بنها وكفر شكر بالقليوبية ضمن خطة عاجلة للصرف الصحي

تقدم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار معاناة عدد من قرى مركزي بنها وكفر شكر من غياب خدمات الصرف الصحي.

وأوضح النائب، في طلبه المستند إلى نص المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن عددًا من القرى، وهي: فرسيس، كفر فرسيس، سندنهور، كفر الحمام، كفر عطا الله، كفر الشيخ إبراهيم، بتمدة، وجزيرة بلي التابعة لمركز بنها، لا تزال خارج مظلة شبكات الصرف الصحي الحكومية حتى الآن، رغم الكثافة السكانية واحتياجها الشديد لتلك الخدمة الحيوية.

وأشار إلى أن الأهالي يعيشون أوضاعًا صعبة نتيجة الاعتماد على “البيارات” والحلول الفردية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، بسبب تسربات الصرف وتلوث المياه الجوفية ومياه الشرب، فضلًا عن انتشار الأمراض والروائح الكريهة وارتفاع منسوب المياه أسفل المنازل، بما يهدد سلامة المباني والمواطنين.

وأكد “إمام” أن استمرار حرمان هذه القرى من خدمة أساسية يثير تساؤلات حول أسباب عدم إدراجها ضمن خطط الإحلال والتجديد أو المبادرات القومية لتطوير الريف المصري، رغم كونها من القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن ذلك يتعارض مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة بالريف.

وأضاف أن غياب شبكات الصرف الصحي يمثل عبئًا يوميًا على المواطنين ويهدد البيئة والصحة العامة، مطالبًا بوضع خطة عاجلة لتوصيل الخدمة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع متكاملة، بما يضمن توفير بيئة صحية آمنة وحياة كريمة للأهالي.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، مع إلزام الجهات التنفيذية بتوضيح الموقف الحالي وخطة التنفيذ، ووضع جدول زمني واضح لإدراج هذه القرى ضمن المشروعات العاجلة للصرف الصحي، والبدء الفوري في التنفيذ.