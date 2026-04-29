رئيس البرلمان الإيراني: الحل لمواجهة مؤامرة العدو الجديدة يكمن في شيء واحد فقط

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، أن ما وصفها بـ«مؤامرة العدو الجديدة» لمواجهة بلاده يمكن التصدي لها عبر عامل واحد أساسي يتمثل في تعزيز وتماسك الوحدة الداخلية، مشددًا على أن أي محاولات خارجية تستهدف استقرار إيران يمكن إفشالها من خلال رص الصفوف داخليًا.

وقال قالیباف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني، محذرًا من محاولات “إثارة الانقسام” داخل المجتمع الإيراني، والتي وصفها بأنها إحدى أدوات الضغط الخارجي على البلاد.



وأضاف أن وحدة الشعب والمؤسسات في إيران تمثل “خط الدفاع الأول” في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت -بحسب تعبيره- أن التماسك الداخلي كان العامل الحاسم في تجاوز الأزمات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بين طهران وعدد من الأطراف الدولية، وسط دعوات داخلية في إيران إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتجنب الانقسامات السياسية.

ولم تورد التصريحات تفاصيل إضافية حول طبيعة “المؤامرة” المشار إليها، بينما اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية بنقل الرسالة العامة التي ركزت على أهمية الوحدة الوطنية كوسيلة أساسية لمواجهة الضغوط الخارجية.