هيجيسيث: الحرب مع إيران “ليست مستنقعاً عسكرياً” كما يصفها الديمقراطيون

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في تصريحات رسمية، أن الحرب مع إيران “ليست مستنقعاً عسكرياً” كما يصفها بعض المنتقدين، مشدداً على أن الولايات المتحدة قادرة على إدارة أي تصعيد محتمل دون الانزلاق إلى حرب طويلة الأمد أو غير محسوبة التكاليف.



وقال هيغسيث إن الانتقادات التي يوجهها عدد من المشرعين الديمقراطيين للسياسة الأمريكية تجاه إيران “تمنح طهران انتصاراً زائفاً”، موضحاً أن مثل هذه المواقف “تُضعف الردع الأمريكي” وتبعث برسائل خاطئة إلى الخصوم في المنطقة، وفق تعبيره.



وأضاف وزير الدفاع أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب التحركات الإيرانية في الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن “لن تتردد في حماية مصالحها وحلفائها” إذا اقتضت الضرورة، مع الاستمرار في تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة غير محسوبة النتائج.



وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي داخل الولايات المتحدة حول الاستراتيجية المتبعة تجاه إيران، حيث تتباين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مستوى التصعيد المقبول وأدوات الضغط المناسبة في المرحلة الحالية.